Солиста Rammstein госпитализировали с коронавирусом

Тиллю Линдеманну 57 лет Тилль Линдеманн, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Солист метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Певец Rammstein в настоящее время находится на карантине в отделении интенсивной терапии берлинской больницы», — пишет издание. Сейчас Линдеманну 57 лет.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Позже болезнь охватила практически все страны мира. Всемирная организация здравоохранения дала ситуации с вирусом статус пандемии. Сейчас в Германии насчитывается 47 тысяч случаев заражения. В России этот показатель равен тысяче. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации Кремля, передает «Национальная служба новостей».