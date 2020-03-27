Кремль дал губернаторам рабочую рекомендацию в связи с коронавирусом

В Кремле посоветовали губернаторам ограничить встречи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация президента рекомендовала главам российских регионов сократить число контактов и выездов из регионов. Об этом журналистам 27 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это уже рекомендовано», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о том, будет ли губернаторам рекомендовано избегать контактов в связи со случившимся с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Последний в своем Instagram сообщил, что самоизолировался после того, как летел в одном самолете с заразившейся коронавирусом пассажиркой.

По последней информации оперативного штаба, за сутки число зараженных в России выросло до 1036 человек. За день из больниц выписали семь пациентов. Всего выздоровели 45 россиян. В мире от коронавируса скончались более 24 тысяч человек, всего инфицированы 540 тысяч, выздоровели более 124 тысяч человек.