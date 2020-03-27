Кремль дал губернаторам рабочую рекомендацию в связи с коронавирусом

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
В Кремле посоветовали губернаторам ограничить встречиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Администрация президента рекомендовала главам российских регионов сократить число контактов и выездов из регионов. Об этом журналистам 27 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это уже рекомендовано», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о том, будет ли губернаторам рекомендовано избегать контактов в связи со случившимся с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Последний в своем Instagram сообщил, что самоизолировался после того, как летел в одном самолете с заразившейся коронавирусом пассажиркой.

По последней информации оперативного штаба, за сутки число зараженных в России выросло до 1036 человек. За день из больниц выписали семь пациентов. Всего выздоровели 45 россиян. В мире от коронавируса скончались более 24 тысяч человек, всего инфицированы 540 тысяч, выздоровели более 124 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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