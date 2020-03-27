Работником ряда организаций придтся выйти на работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудникам государственных и муниципальных учреждений ЯНАО, которые не уйдут на длиные выходные с с 30 марта, будут выплачивать зарплату в двойном размере или предосталять отгулы. URA.RU выяснило, кто еще будет работать, а кто — отдыхать с 30 марта по 3 апреля.

Согласно постановлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова от 27 марта, окружные государственные структуры и подведомственные им учреждения продолжат функционировать, сотрудникам работу в выходные оплатят в двойном размере. «Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов принять меры, аналогичные мерам, предусмотренным настоящим постановлением, — говорится в документе. — Рекомендовать работодателям предусмотреть дополнительные гарантии для работников, привлекаемых для работы с 30 марта по 03 апреля 2020 года, в соответствии с трудовым законодательством».

По обычному графику будут работать:

аэропорты, вокзалы, объекты транспортной инфраструктуры (кроме вспомогательных отделов)

муниципальный общественный транспорт

оперативные, спасательные службы, силовые структуры и правоохранительные органы (за исключением подразделений, ведущих прием граждан)

коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации (кроме офисов приема граждан)

больницы, поликлиники и аптеки (при этом в поликлиниках Ямала приостановлена диспансеризация, профосмотры, сокращена вакцинация взрослого населения, запись на приемы к специалистам доступна только через интернет)

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости

отделения Почты России

Частично изменяют график:

многофункциональные центры по предоставлению госуслуг (в обычном режиме учреждения будут работать только 30 и 31 марта, далее прием будет вестись по предварительной записи)

банки (офисы Сбербанка и ВТБ будут работать по режиму выходного дня, «Уралсиба» — в обычном режиме).

Полностью закрываются

детские сады, школы, колледжи и техникумы

учреждения культуры, кинотеатры, музеи, спортивные и концертные залы

Кроме того, в ряде муниципалитетов ЯНАО будет приостановлена работа предприятий общественного питания.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим повышенной готовности действует в ЯНАО с 16 марта. За это время в регионе не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, по последним данным оперштаба ЯНАО более 1000 человек находится на карантине в самоизоляции, 14 человек — в больницах под наблюдением медиков.