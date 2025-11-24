Логотип РИА URA.RU
Госэкспертиза разрешила челябинскому девелоперу строить ЖК в ЯНАО

Челябинский девелопер построит новый ЖК за пределами своего региона
24 ноября 2025 в 16:56
Проект госэкспертиза одобрила 21 ноября 2025 года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский застройщик возведет жилой комплекс в Ямало-ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Проект госэкспертиза одобрила 21 ноября 2025 года, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство жилого комплекса (многоквартирного жилого дома с пристроенными нежилыми помещениями). Объект будет расположен в границах улиц Ленина, Первомайской, Новой и Октябрьской. Застройщик — ООО „РТС-групп“, — сообщается на сайте.

Строительством объекта займется застройщик из Челябинска — ООО «РТС-групп». По данным сервиса «Сбис», компания принадлежит Владиславу и Ольге Алешиным. Гендиректором компании также является Владислав Алешин.

Компания создана в 2008 году. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, производством изделий из пластмасс бетона, цемента и гипса, разработкой строительных проектов, строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Всего на фирме зарегистрировано 46 видов деятельности. По итогам 2024 года чистая прибыль компании достигла 84 миллиона рублей.

Также еще один застройщик из Челябинска — компания «Белый квартал» строит новый жилой комплекс с магазинами и подземной автопарковкой в Екатеринбурге. Жилой комплекс будет расположен в границах улиц Лучистая, Перспективная, магистральной улицы Русла реки Шиловки и проектируемого проезда Полевского тракта, а также екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

