Госэкспертиза разрешила челябинскому девелоперу строить ЖК в ЯНАО
Проект госэкспертиза одобрила 21 ноября 2025 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинский застройщик возведет жилой комплекс в Ямало-ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Проект госэкспертиза одобрила 21 ноября 2025 года, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство жилого комплекса (многоквартирного жилого дома с пристроенными нежилыми помещениями). Объект будет расположен в границах улиц Ленина, Первомайской, Новой и Октябрьской. Застройщик — ООО „РТС-групп“, — сообщается на сайте.
Строительством объекта займется застройщик из Челябинска — ООО «РТС-групп». По данным сервиса «Сбис», компания принадлежит Владиславу и Ольге Алешиным. Гендиректором компании также является Владислав Алешин.
Компания создана в 2008 году. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, производством изделий из пластмасс бетона, цемента и гипса, разработкой строительных проектов, строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Всего на фирме зарегистрировано 46 видов деятельности. По итогам 2024 года чистая прибыль компании достигла 84 миллиона рублей.
Также еще один застройщик из Челябинска — компания «Белый квартал» строит новый жилой комплекс с магазинами и подземной автопарковкой в Екатеринбурге. Жилой комплекс будет расположен в границах улиц Лучистая, Перспективная, магистральной улицы Русла реки Шиловки и проектируемого проезда Полевского тракта, а также екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.
