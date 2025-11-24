УФАС в ЯНАО начало проверку передачи имущества Салехарду

Муниципальные преференции необходимы для обеспечения жизнедеятельности в Арктике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в ЯНАО рассматривает заявление администрации Салехарда о согласии на предоставление муниципальной преференции АО «Салехарддорстрой» через передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества до 31 декабря 2025 года. Об этом 24 ноября сообщается на сайте управления. Ведомство уточняет, что запрос поступил от администрации города 26 сентября 2025 года.

Как следует из релиза УФАС, в управление поступило заявление от 25 сентября 2025 года от администрации Салехард о даче согласия на предоставление муниципальной преференции АО «Салехарддорстрой». Причиной обращения стало намерение муниципалитета передать организации имущество для обеспечения стабильной жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера.