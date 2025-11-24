УФАС в ЯНАО начало проверку передачи имущества Салехарду
Муниципальные преференции необходимы для обеспечения жизнедеятельности в Арктике
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в ЯНАО рассматривает заявление администрации Салехарда о согласии на предоставление муниципальной преференции АО «Салехарддорстрой» через передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества до 31 декабря 2025 года. Об этом 24 ноября сообщается на сайте управления. Ведомство уточняет, что запрос поступил от администрации города 26 сентября 2025 года.
Как следует из релиза УФАС, в управление поступило заявление от 25 сентября 2025 года от администрации Салехард о даче согласия на предоставление муниципальной преференции АО «Салехарддорстрой». Причиной обращения стало намерение муниципалитета передать организации имущество для обеспечения стабильной жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера.
В свою очередь, антимонопольный орган объявил сбор заявок от других потенциальных получателей этой преференции до 31 декабря 2025 года. «В этой связи Ямало-Ненецкое УФАС России просит всех заинтересованных лиц или хозяйствующих субъектов сообщить о своем намерении получить объекты муниципального имущества в безвозмездное пользование (преференцию) в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — говорится в сообщении управления.
