В ЯНАО открылась конференция «Я молод» с участием 150 человек со всей России
На конференцию съехались участники со всей России
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Салехарде в арт-резиденции «Полярис» стартовала межрегиональная конференция «Ямолод.конф [регионы]». В ней участвуют 150 человек со всей страны. Подробности сообщает пресс-служба окружных властей.
«Стартовала межрегиональная конференция „Ямолод.конф [регионы]“, 150 представителей сферы молодежной политики, образования и культуры из разных регионов России приехали в Салехард. В состав участников вошли 33 ямальца», — говорится в релизе на сайте окружного правительства.
Мероприятие, организованное правительством ЯНАО, проходит в арт-резиденции «Полярис» с 24 по 26 ноября и посвящено ключевым вопросам будущего воспитательной работы, пишет также источник.
В сообщении пресс-службы правительства ЯНАО сообщается, что программа мероприятия предусматривает ряд активностей: экскурсии по объектам, ориентированным на молодежь, лекции от экспертов, модерационные сессии, дискуссионные мероприятия, интерактивные форматы и тематические события. Все это направлено на создание единого воспитательного пространства и распространение успешных практик.
Организаторы запланировали выступление главы комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, который поделится ключевыми подходами к созданию единого воспитательного пространства и успешным опытом региона. Среди приглашенных спикеров — директор федерального государственного автономного учреждения «Дирекция по организации молодежных форумов и программ» Екатерина Антонова, директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова и программный директор Александр Веюков, а также начальник управления окружного департамента молодежной политики Олеся Смирнова.
В ходе конференции также пройдет «Ямолод.толк», где выступят шесть ямальских спикеров с опытом в педагогике, психологии, воспитательной работе и культурных практиках. В заключительный день участников ждет групповая работа по теме «Образ воспитательной работы в 2030: коллективный портрет», которую проведет директор по развитию группы проектов «Карьера в России», программный директор Всероссийского молодежного форума «Территория Смыслов» Сергей Галактионов. По итогам конференции разработают практические рекомендации для внедрения в регионах и представят коллективный образ воспитательной работы до 2030 года.
