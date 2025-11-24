В ЯНАО открылась конференция «Я молод» с участием 150 человек со всей России

На конференцию съехались участники со всей России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде в арт-резиденции «Полярис» стартовала межрегиональная конференция «Ямолод.конф [регионы]». В ней участвуют 150 человек со всей страны. Подробности сообщает пресс-служба окружных властей.

«Стартовала межрегиональная конференция „Ямолод.конф [регионы]“, 150 представителей сферы молодежной политики, образования и культуры из разных регионов России приехали в Салехард. В состав участников вошли 33 ямальца», — говорится в релизе на сайте окружного правительства.

Мероприятие, организованное правительством ЯНАО, проходит в арт-резиденции «Полярис» с 24 по 26 ноября и посвящено ключевым вопросам будущего воспитательной работы, пишет также источник.

В сообщении пресс-службы правительства ЯНАО сообщается, что программа мероприятия предусматривает ряд активностей: экскурсии по объектам, ориентированным на молодежь, лекции от экспертов, модерационные сессии, дискуссионные мероприятия, интерактивные форматы и тематические события. Все это направлено на создание единого воспитательного пространства и распространение успешных практик.

Организаторы запланировали выступление главы комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, который поделится ключевыми подходами к созданию единого воспитательного пространства и успешным опытом региона. Среди приглашенных спикеров — директор федерального государственного автономного учреждения «Дирекция по организации молодежных форумов и программ» Екатерина Антонова, директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова и программный директор Александр Веюков, а также начальник управления окружного департамента молодежной политики Олеся Смирнова.