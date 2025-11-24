Три губернатора Ямала выступят с совместным интервью в декабре

Бывшие и действующий губернаторы Ямала готовят совместное выступление Фото: Валерий Бычков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и его предшественники примут могут принять участие в совместном выступление в преддверии юбилея региона. Интервью трех руководителей, в разное время возглавлявших ЯНАО, запланировано на 10 декабря, об этом сообщают источники URA.RU.

«К 95-летию Ямала готовят масштабное телеинтервью с тремя губернаторами — действующим Дмитрием Артюховым и двумя бывшими, Дмитрием Кобылкиным и Юрием Нееловым. Эфир назначен на 10 декабря. Подробности о времени и месте выхода интервью в эфир станут известны позже», — передают источники агентства.