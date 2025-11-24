В ЯНАО создают единую диспетчерскую службу для экстренной медицины

Дмитрий Артюхов совершил поездку по Салехарду в воскресенье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На базе медгородка Салехарда создадут единую диспетчерскую службу экстренной медицины, а в Восточном микрорайоне города частные инвесторы возводят 10 домов для 499 семей. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале после совместного с главой Салехарда Алексеем Титовским выезда в медгородок и на стройплощадку микрорайона в воскресенье.

По данным главы региона, в здании Центра медицины катастроф уже полгода под одной крышей работают врачи экстренных служб. На его базе формируется первая на Ямале единая диспетчерская служба: с 1 января все звонки в санавиацию и салехардскую скорую помощь будут поступать именно сюда. Власти рассчитывают, что это сократит время реагирования и улучшит координацию между разными экстренными подразделениями.

На третьем этаже Центра размещено отделение спортивной медицины, врачи которого переехали сюда из ветхого здания. За полгода 16 специалистов провели более двух тысяч обследований спортсменов. Артюхов сообщил, что направление востребовано и ему добавят кадров.

Со следующего года в одном корпусе заработает и отделение профосмотров. Сейчас в бывшем инфекционном отделении идет ремонт, после его завершения старую «деревяшку» на улице Артеева снесут.

Пройти флюорографию, КТ и рентген можно будет без переходов между корпусами, а суточный поток пациентов вырастет до 100 человек, что вдвое больше текущего.

В Восточном микрорайоне Салехарда частные инвесторы строят десять многоквартирных домов. Большая часть квартир поступит в свободную продажу, как просили горожане, оставшиеся жилые помещения распределят под переселение из аварийного фонда. Первые три пятиэтажных дома планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.