На Ямале готовятся отметить 95-летие региона: что будет в программе торжеств

Учреждения культуры Ямала подготовили обширную программу к 95-летию со дня образования региона, которое отмечается в декабре 2025 года. В округе пройдут концерты, выставки, спектакли и мастер-классы. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«К юбилею региона учреждения культуры подготовили насыщенную программу: яркие концерты, познавательные мастер-классы и интересные выставки», — говорится в релизе окружных властей. Ключевым событием станет театрализованный концерт «Мой Ямал — это твой день рождения!» в Ямальской филармонии 11 декабря. В нем примут участие ведущие творческие коллективы и солисты округа. Зрителям представят программу, основанную на темах истории и культурных традиций коренных народов Севера и современных достижений региона.

В Окружном центре национальных культур в Салехарде уже 29 ноября пройдет театрализованно-концертная программа «Сердце Ямала». В ней соединят фольклор, авторскую песню и современные жанры. На сцену выйдут, в частности, Нядмой Няруй и ансамбль северного танца «Яберена Нумги».

В МВК имени И.С. Шемановского 6 декабря откроют фотовыставку «95 мгновений Ямала». Ее сформировали по итогам конкурса, в котором участвовали более 500 работ фотографов из ЯНАО и других регионов России. Экспертное жюри выбрало лучшие снимки и определило 12 победителей в номинациях «Герои рядом», «Искусство видеть», «Промышленность и технологии» и «Коллаборация с ИИ».

В муниципалитетах округа также подготовили свои программы. Библиотеки оформят краеведческие экспозиции и проведут мастер-классы. В Новом Уренгое в Центре национальных культур откроют фотовыставку «356 дней под открытым небом» и организуют мастер-классы по изготовлению национальных оберегов и квиз-игру «Ямал». В ноябрьском ДК «Нефтяник» 5 декабря выступит Губернаторский оркестр народных инструментов «Ямал».