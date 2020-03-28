Минфин РФ направил в регионы деньги на оснащение больниц для пациентов с коронавирусом

Деньги направлены в регионы для создания или перепрофилирования необходимого количества коек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство финансов РФ направило средства в регионы на дооснащение больниц, в которых будут размещены пациенты с коронавирусом. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«До конца дня деньги были направлены в регионы для создания или перепрофилирования необходимого количества коек», — сообщается в материалах, которые опубликованы на официальном сайте министерства. При этом в ведомстве не уточнили, сколько денег было направлено регионам.

По последним данным, в России зафиксировано 1 040 случаев заражения коронавирусом. Из них 703 в Москве и 49 в Московской области. Накануне в Москве умерла четвертая больная коронавирусом. Женщина скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.