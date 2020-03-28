Каждый пятый нефтяник в мире может остаться без работы

Большая часть занятых в нефтяном секторе потеряет работу из-за конфликта с Саудовской Аравией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за падения цен на нефть более миллиона работников нефтяной отрасли могут потерять рабочие места. Такой прогноз дает международная консалтинговая компания Rystad Energy.

«Более миллиона рабочих мест в нефтесервисной отрасли, вероятно, будут сокращены из-за низких объемов продаж, вызванных эпидемией Covid-19 и продолжающейся войной цен на нефть», — отмечают в компании. По данным Rystad Energy, всего в нефтяном секторе работают более пяти миллионов человек, и под сокращение попадет порядка 21%.

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что тенденция на нефтяных рынках говорит о том, что скоро спрос на нефть восстановится, передает агенство Nation News. По его словам, через пару месяцев самый сложный этап для отрасли будет преодолен. Он спрогнозировал, что позднее цена за баррель нефти будет выше 40 долларов.

Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s пришли к выводу, что экономика России более устойчива к внешним шокам, нежели большинство стран-экспортеров нефти. Согласно их расчетам, из-за падения цен на нефть бюджет РФ в 2020 году станет дефицитным в размере менее 1% ВВП по сравнению с профицитом в 5,3% ВВП в 2019.

В марте Россия вышла из сделки с организацией экспортеров нефти (ОПЕК). Это вызвало серьезное падение цен на нефть. Вслед за углеродами обвалился курс рубля. По последним данным, цена на нефть марки Brent выросла до 25,06 доллара за баррель, ранее она обновила минимум с мая 2003 года, опустившись на 6,42%.