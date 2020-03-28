27 марта 2020
26 марта 2020

Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск
Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске прогремел 26 мартаФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Взрыв в магнитогорской пятиэтажке

Полуторагодовалый мальчик, пострадавший при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, в стабильном состоянии. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша. Очень хочется, чтобы чудо Вани Фокина [спасенного из-под завалов при взрыве в другом доме в Магнитогорске] произошло и с этим ребенком», — процитировали Гехт в пресс-службе губернатора Челябинской области. В скором времени мальчика переведут в ожоговый центр.

До этого малыш находился в крайне тяжелом состоянии, что исключало его транспортировку. Для перевозки ребенка был подготовлен вертолет санавиации, но он так и остался на аэродроме.

Взрыв в одной из квартир в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел 26 марта — начавшийся после этого пожар охватил еще пять квартир. Погибли 13-летний подросток и женщина. В городе действует режим ЧС. Предполагаемый виновник ЧП, который принес в квартиру баллон с газом, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...