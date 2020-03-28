Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске

Полуторагодовалый мальчик, пострадавший при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, в стабильном состоянии. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
«Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша. Очень хочется, чтобы чудо Вани Фокина [спасенного из-под завалов при взрыве в другом доме в Магнитогорске] произошло и с этим ребенком», — процитировали Гехт в пресс-службе губернатора Челябинской области. В скором времени мальчика переведут в ожоговый центр.
До этого малыш находился в крайне тяжелом состоянии, что исключало его транспортировку. Для перевозки ребенка был подготовлен вертолет санавиации, но он так и остался на аэродроме.
Взрыв в одной из квартир в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел 26 марта — начавшийся после этого пожар охватил еще пять квартир. Погибли 13-летний подросток и женщина. В городе действует режим ЧС. Предполагаемый виновник ЧП, который принес в квартиру баллон с газом, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.