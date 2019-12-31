Спасенный из-под завалов при взрыве в Магнитогорске Ваня Фокин поздравил с Новым годом собаку, которая его спасла. Они впервые увиделись спустя год, сообщает telegram-канал Mash.
Малыш помахал собаке по видеосвязи, а также передал своему спасителю корм. Также Ваню смогли увидеть спасатели, которые вызволили ребенка из-под груд бетона. «У меня, как у врача, была единственная радость — пролежав 30 часов на морозе, у него (Вани — прим. ред.) были руки и ноги розового цвета. Это говорило о благоприятном исходе», — вспоминает тот день врач-спасатель Андрей Чумичев.
Взрыв газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года. Под обломками оказались 39 человек, включая 11-месячного Ваню Фокина. Он провел под завалами порядка 30 часов, пока до него не добрались спасатели, напоминает «Национальная служба новостей». За минувший год мальчик прошел четыре курса реабилитации в Челябинской детской областной больнице. В феврале малыш вернулся в Магнитогорск.