В Свердловской области четыре новых случая заражения коронавирусом

В Свердловской области зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.
«Еще четыре случая COVID-19 в Свердловской области лабораторно подтверждены научным центром „Вектор“», — говорится в сообщении. Отмечается, что все зараженные находятся в ГКБ №40. Те, кто контактировал с больными, помещены в горбольницу №6.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 24 случая заражения COVID-19. Отмечается, что состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.
В России за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса. Они зарегистрированы в 26 регионах РФ. В Пермском крае — один новый заболевший, который вернулся из Испании. Также один случай выявили в Челябинской области. Всего в России 1264 заболевших, выздоровели 50 человек, погибли четыре человека.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «