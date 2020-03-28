27 марта 2020

В Свердловской области четыре новых случая заражения коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Все инфицированные находятся в больнице №40 ЕкатеринбургаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

«Еще четыре случая COVID-19 в Свердловской области лабораторно подтверждены научным центром „Вектор“», — говорится в сообщении. Отмечается, что все зараженные находятся в ГКБ №40. Те, кто контактировал с больными, помещены в горбольницу №6.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 24 случая заражения COVID-19. Отмечается, что состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое.

В России за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса. Они зарегистрированы в 26 регионах РФ. В Пермском крае — один новый заболевший, который вернулся из Испании. Также один случай выявили в Челябинской области. Всего в России 1264 заболевших, выздоровели 50 человек, погибли четыре человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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