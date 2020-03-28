В России резко выросло число заболевших коронавирусом

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Случаи коронавируса зафиксированы в 26 регионах РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.

«228 случаев коронавируса зарегистрировано в 26 регионах РФ за сутки», — говорится в сообщении оперштаба в официальном telegram-канале. Уточняется, что по четыре человека с подтвержденным диагнозом обнаружено в том числе в Свердловской и Челябинской областях, еще один зараженный — в Пермском крае.

Всего в России зарегистрировано 1264 случая заражения в 64 регионах, вылечились 49 человек. Также в Москве скончались четверо носителей вируса. В мире коронавирус выявлен у 600 тысяч человек, 135 тысяч пошли на поправку, более 27,5 тысячи — скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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