В Челябинской области — новые случаи коронавируса

В Челябинской области теперь девять человек с коронавирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
На Южном Урале подтверждены новые случаи заражения коронавирусом — теперь им болеют девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
«Новосибирский центр [вирусологии и биотехнологии] „Вектор“ подтвердил еще один случай заражения коронавирусом на территории Челябинской области», — пояснили представители главы региона. Также в работе у медиков еще 18 условно положительных тестов.
На сегодняшний день COVID-19 выявлен у 1264 россиян. Вылечились от коронавируса 49 человек, еще четверо — скончались.
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