27 марта 2020
26 марта 2020

В Челябинской области — новые случаи коронавируса

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В Челябинской области теперь девять человек с коронавирусомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Южном Урале подтверждены новые случаи заражения коронавирусом — теперь им болеют девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Новосибирский центр [вирусологии и биотехнологии] „Вектор“ подтвердил еще один случай заражения коронавирусом на территории Челябинской области», — пояснили представители главы региона. Также в работе у медиков еще 18 условно положительных тестов.

На сегодняшний день COVID-19 выявлен у 1264 россиян. Вылечились от коронавируса 49 человек, еще четверо — скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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