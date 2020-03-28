В торговых ассоциациях раскрыли, ждет ли россиян дефицит овощей и фруктов из-за коронавируса

Из-за закрытия границ некоторых стран в связи с распространением коронавируса пострадают только туристы. Никаких причин для дефицита продуктов, в частности фруктов и овощей, в России нет. Об этом URA.RU сообщили представители ассоциаций торговли.
«Возможно, будет меньший объем поставок овощей и фруктов, но дефицита нет и не предвидится. Не стоит забывать, что есть отечественные фрукты и овощи, а перекрытие границ касается только граждан, которые планировали путешествовать. Для ввоза груза и продуктов, напротив, расширен „зеленый коридор“», — рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
По словам Белякова, это связано еще и с тем, что в нынешних условиях покупатель переносит свое внимание на продукты с долгим сроком хранения. «Фрукты и овощи находятся в несколько другой ценовой категории, поэтому большинство россиян отдают предпочтение продуктам первой необходимости», — отметил эксперт.
С тем, что дефицита овощей и фруктов не предвидится, согласен и председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. «Несмотря на все меры по предотвращению распространения коронавируса, международная торговля не умерла. Важно понимать, что разносчики коронавируса — это люди, а не помидоры. Поэтому ограничение перемещений касается исключительно людей», — отметил он.
Ранее поручение упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также во избежание недостатка товаров в магазинах России на фоне ситуации с коронавирусом продукцию для торговых сетей будут завозить круглосуточно.
Между тем продуктовый ретейлер «Магнит» принял решение приостановить закупки овощей и фруктов в Китае. Переориентацию на поставщиков из других стран в «Магните» объяснили угрозой коронавируса и усложнением логистики, уточняет РБК.