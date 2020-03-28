В академии медицинских наук объяснили, спасут ли от коронавируса самодельные маски

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать вместо специальных медицинских во время пандемии коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И.Мечникова РАМН Михаил Костинов.
«Они тоже хороши, только нужно их почаще стирать. Раз в два часа, хотя бы пять масок в день менять», — объяснил он. Врач отметил, что самодельные маски после носки нужно хорошо постирать, прокипятить и погладить. По его словам, маски, сделанные собственными руками, не сравнить со специальными медицинскими масками, но «это лучше, чем ничего».
Также Костинов рассказал, что можно использовать в качестве защиты от вируса строительные респираторы. «Респираторы более эффективны. Они подойдут для тех, кто вступают в прямой контакт с зараженным человеком», — высказался иммунолог.
Из-за пандемии коронавируса в России значительно вырос спрос на медицинские маски. В стране производители средств индивидуальной защиты работают на полную мощность. Ранее швейные компании начали производить многоразовые медицинские маски для защиты населения от болезни. Помимо этого глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство масок в стране в первой половине апреля достигнет пяти млн штук в сутки, передает RT.
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