В России запустили производство многоразовых медицинских масок

Многоразовые маски уже стали поступать в аптеки, заявили в Минпромторге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Швейные компании начали производить многоразовые медицинские маски для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, в России практически каждый день запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты (СИЗ). «Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует Мантурова сайт Минпромторга.

Политик добавил, что регистрационное удостоверение на товар было получено несколько дней назад, а 22 марта маски начали поступать в аптеки. При это Мантуров уточнил, что производства, занимающиеся одноразовыми масками, по-прежнему работают на полную мощность.

Министр добавил, что Минпромторг запустил централизованные поставки СИЗ в регионы. Первая партия была доставлена в Калужскую область.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом.