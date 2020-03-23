22 марта 2020

В России запустили производство многоразовых медицинских масок

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Максимом Спасским. Екатеринбург, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, защита органов дыхания
Многоразовые маски уже стали поступать в аптеки, заявили в МинпромторгеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Швейные компании начали производить многоразовые медицинские маски для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, в России практически каждый день запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты (СИЗ). «Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует Мантурова сайт Минпромторга.

Политик добавил, что регистрационное удостоверение на товар было получено несколько дней назад, а 22 марта маски начали поступать в аптеки. При это Мантуров уточнил, что производства, занимающиеся одноразовыми масками, по-прежнему работают на полную мощность.

Министр добавил, что Минпромторг запустил централизованные поставки СИЗ в регионы. Первая партия была доставлена в Калужскую область.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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