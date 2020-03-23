В России запустили производство многоразовых медицинских масок

Швейные компании начали производить многоразовые медицинские маски для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили руководитель Минпромторга Денис Мантуров.
По словам министра, в России практически каждый день запускаются новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты (СИЗ). «Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует Мантурова сайт Минпромторга.
Политик добавил, что регистрационное удостоверение на товар было получено несколько дней назад, а 22 марта маски начали поступать в аптеки. При это Мантуров уточнил, что производства, занимающиеся одноразовыми масками, по-прежнему работают на полную мощность.
Министр добавил, что Минпромторг запустил централизованные поставки СИЗ в регионы. Первая партия была доставлена в Калужскую область.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом.