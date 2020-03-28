У жены сотрудника АЭС на Урале заподозрили коронавирус

Жену одного из сотрудников Белоярской атомной электростанции (БАЭС) вблизи Екатеринбурга доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Симптомы, похожие на инфекцию, у женщины выявили 28 марта.
«28 марта с симптомами, которые могут быть интерпретированы как симптомы коронавирусной инфекции, была госпитализирована жена одного из сотрудников Белоярской АЭС», — говорится в сообщении на сайте концерна «Росэнергоатом». Представители электростанции также заверили, что изолировали всех сотрудников, которые контактировали с этим работником. У каждого взяли анализы, результаты которых ожидаются в ближайшее время.
Чтобы избежать распространения инфекции, весь оперативный персонал БАЭС переселили в профилакторий, где между ними полностью исключат контакты. Сотрудники будут находиться под присмотром врачей, в здании будут постоянно дезинфицировать помещения. Также станут обрабатывать автобусы, которые доставляют людей в профилакторий.
Сообщается, что сама станция работает в прежнем режиме. Радиационная обстановка в близлежащем городе Заречный и в районе расположения станции соответствует уровню природного фона.
На момент публикации материала URA.RU не удалось получить оперативный комментарий представителей АЭС.
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