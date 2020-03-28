В России сотням школьников подарят по миллиону рублей

Сегодня прошла онлайн-презентация проекта пресс-служба проекта «Большая перемена»

Стартовал всероссийский конкурс «Большая перемена», в котором 300 старшеклассников смогут выиграть по миллиону рублей на свое образование. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас с сегодняшнего дня стартует новый большой проект на пять месяцев, финал будет подводиться в октябре этого года: „Большая перемена“», — приводит его слова ТАСС. Согласно информации на сайте конкурса, школьники могут проявить себя в девяти сферах: творчестве, экологии, smart city, здоровье человека, научные и инженерные проекты, медиа, общественные инициативы, туризм и патриотизм.

Отмечается, что проект состоит из двух конкурсов для школьников. В первом могут участвовать десятиклассники со всей России. 300 человек из них смогут получить гарантированную гарантированную оплату обучения в лучших вузах страны — по одному миллиону рублей.

При этом, если победитель поступит на бюджет или, поступив на коммерческое, позже переведется на бюджетное место, то деньги останутся у него. По словам Кириенко, второй конкурс предусмотрен для учеников 8-9 классов. В нем 300 победителей получат по 200 тысяч рублей. Кириенко объяснил, что в проекте не зовут участвовать учеников 11 классов, потому что не хотят отвлекать их от Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В сегодняшней онлайн-презентации, посвященной запуску конкурса «Большая перемена», помимо Кириенко приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродее, журналист, телеведущая, общественный деятель Яна Чурикова, ректоры вузов и руководители крупнейших детских проектов.