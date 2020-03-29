В США оценили решение России лечить больных коронавирусом лекарством от малярии

«Мефлохин» помогает вылечить COVID-2019 и менее токсичен, чем его аналоги Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лекарство от малярии «Мефлохин», которым в России решили лечить больных коронавирусом, действительно эффективен и менее токсичен для человека по сравнению со своими аналогами. К такому выводу пришла доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По ее словам, препараты хлорохинового ряда, к которым относится и «Мефлохин», сегодня являются лидерами по использованию для лечения коронавируса, их эффективность доказана. Соответствующие клинические испытания на пациентах с COVID-2019 проводились в Китае и во Франции. Указанные препараты улучшают состояние пациентов, однако как именно эти лекарства действуют на вирус, пока неизвестно.

«Подобные препараты оказывают комплексное воздействие на вирус, чтобы понять, как и на что они влияют, могут понадобится годы научных экспериментов. Сейчас установлен факт положительного влияния, и препараты будут применяться», — приводит РИА «Новости» слова Барановой. По ее словам, «Мефлохин» является наименее токсичным препаратом среди аналогов.

Ранее, как напоминает RT, стало известно, что Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Схему предложено внести в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19.