28 марта 2020

В США оценили решение России лечить больных коронавирусом лекарством от малярии

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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, лаборант, пробирка, химия, химическая лаборатория, химические опыты
«Мефлохин» помогает вылечить COVID-2019 и менее токсичен, чем его аналогиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лекарство от малярии «Мефлохин», которым в России решили лечить больных коронавирусом, действительно эффективен и менее токсичен для человека по сравнению со своими аналогами. К такому выводу пришла доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По ее словам, препараты хлорохинового ряда, к которым относится и «Мефлохин», сегодня являются лидерами по использованию для лечения коронавируса, их эффективность доказана. Соответствующие клинические испытания на пациентах с COVID-2019 проводились в Китае и во Франции. Указанные препараты улучшают состояние пациентов, однако как именно эти лекарства действуют на вирус, пока неизвестно.

«Подобные препараты оказывают комплексное воздействие на вирус, чтобы понять, как и на что они влияют, могут понадобится годы научных экспериментов. Сейчас установлен факт положительного влияния, и препараты будут применяться», — приводит РИА «Новости» слова Барановой. По ее словам, «Мефлохин» является наименее токсичным препаратом среди аналогов.

Ранее, как напоминает RT, стало известно, что Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Схему предложено внести в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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