В России спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России произойдет в ближайшее время. Такое мнение озвучил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно», — цитирует «Национальная служба новостей» вирусолога. Специалист уточнил, что введенные в стране карантинные меры должны помочь снизить распространение инфекции.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Китае. На данный момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев, напоминает RT.

Всего в мире уже более 600 тысяч зараженных, более 30 тысяч погибших и 144 тысячи выздоровевших. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в России отменены массовые мероприятия, прекращена работа торговых центров, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Неделя с 30 марта по 3 апреля президентом России Владимиром Путиным объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.