Государство снизило долю в «Роснефти»

Теперь «Роснефть» ожидает снятия американских санкций Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Доля государства в «Роснефти» снизилась ниже 50%. В лице «Роснефтегаза» в обмен на венесуэльский бизнес государство передало нефтяной компании почти 10% ее собственных акций.

Ранее развитие ситуации таким образом предсказывал аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. Он рассуждал, что если бизнес в Венесуэле будет передан «Роснефтегазу», он станет владеть менее 50% акций «Роснефти», а по «правилу 50%» Министерства финансов США «Роснефть» не попадет под санкции. Сейчас в нефтяной компании ожидают снятия санкций с двух дочерних компаний — TNK Trading International и Rosneft Trading, передает РБК.

Ранее «Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже своих активов, связанных с деятельностью в этой стране. Покупателем стала компания, принадлежащая правительству России.