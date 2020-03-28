«Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже своих активов, связанных с деятельностью в этой стране. Покупателем стала компания, принадлежащая правительству России. Теперь «Роснефть» ожидает снятия американских санкций.
«Сегодня „Роснефть“ заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — говорится в сообщении компании.
По итогам заключенного соглашения, как отмечается, все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле будут проданы, закрыты или ликвидированы. В пресс-службе правительства ТАСС эту информацию подтвердили, а пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев подчеркнул, что такое решение было принято, исходя из защиты интересов акционеров «Роснефти». Теперь, по словам собеседника агентства, компания ожидает снятия санкций США.
Основным акционером «Роснефти» (50% плюс одна акция) является государство через «Роснефтегаз».
18 февраля Вашингтон объявил о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро. причина — продажа нефти из Венесуэлы. Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков, как напоминает RT, тогда назвал решение США незаконным с точки зрения международного права и подчеркнул, что это не повлияет на двусторонние отношения РФ и Венесуэлы. 12 марта американская сторона объявила о введении санкции против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA.