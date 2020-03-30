В ЯНАО мэр на собственный юбилей снял про себя сериал

Несколько серий про главу Шурышкарского района Андрея Головина успели показать по местному ТВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Андрей Головин на собственный юбилей заставил местный телеканал снять про себя сериал. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он заставил муниципальное информационное агентство снять про себя четырехсерийный фильм. Скорее всего, за бюджетные средства. Две или даже три серии успели показать по местному телевидению», — сообщил собеседник агентства. По словам инсайдера, это возмутило губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, который накричал на главу района.

Мини-сериал был приурочен к пятидесятилетию Головина, которое отмечалось в ноябре прошлого года, и назывался «50 верст пути». В нем рассказывалось о трудовой деятельности мэра, его семье и о любви к спорту. Съемками занимался местный телеканал «ТРВ-Мужи».

В районной администрации URA.RU сообщили, что затраты на изготовление интервью являются штатными. Дополнительных затрат учреждение не понесло. «Компанией [ТРВ-Мужи] была задумана серия таких интервью. Сейчас сделаны выпуски про других медиаличностей и так же выложены в свободный доступ (звезда сериала „Реальные пацаны“ Владимир Селиванов и многодетная мать Анна Худалей — прим. ред.). Готовится к выпуску интервью с Сергеем Бурлаковым (спортсмен-паралимпиец — прим. ред.)», — отметили в мэрии.

На вопрос, почему удалены серии, в райадминистарции сообщили, что их удалили, предположительно, из-за утраты актуальности. В пресс-службе окружного правительства URA.RU сообщили, что не знают об этой ситуации.