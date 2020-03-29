В Тюменской области — новый случай коронавирусной инфекции

Еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Тюменской области. Об этом сообщает оперативный штаб России.
«Мужчина с 20 марта находится в областной инфекционной клинической больнице и получает необходимое лечение. Он относится к группе контакта
У мужчины были симптомы ОРВИ, поэтому его изолировали в инфекционную больницу. Заболевание проходит легко, он чувствует себя хорошо, температура на сегодня нормальная. Как только повторные анализы дадут отрицательные результаты и будет закончено лечение, он будет выписан.
Таким образом, на сегодняшний день в регионе четверо инфицированных коронавирусом COVID-19. Самый первый случай был выявлен у китайской студентки; сейчас она уже полностью выздоровела и выписана из больницы. У одного из заболевших
В Тюменской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. С 30 марта по 5 апреля (эта неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей) закрыты торговые центры, рестораны и кафе, развлекательные заведения.
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