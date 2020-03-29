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В Тюменской области — новый случай коронавирусной инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, эпидемия, коронавирус, термометры, санитарный кордон
На сегодняшний день в регионе четверо инфицированных коронавирусом COVID-19Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Тюменской области. Об этом сообщает оперативный штаб России.

«Мужчина с 20 марта находится в областной инфекционной клинической больнице и получает необходимое лечение. Он относится к группе контакта второго заболевшего тюменца», — сообщили в Оперативном штабе Тюменской области.

У мужчины были симптомы ОРВИ, поэтому его изолировали в инфекционную больницу. Заболевание проходит легко, он чувствует себя хорошо, температура на сегодня нормальная. Как только повторные анализы дадут отрицательные результаты и будет закончено лечение, он будет выписан.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе четверо инфицированных коронавирусом COVID-19. Самый первый случай был выявлен у китайской студентки; сейчас она уже полностью выздоровела и выписана из больницы. У одного из заболевших симптомы появились после возвращения из-за границы, второй заразился во время проведения международной конференции. Подробности о новом заболевшем в региональном управлении Роспотребнадзора не разглашают.

В Тюменской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. С 30 марта по 5 апреля (эта неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей) закрыты торговые центры, рестораны и кафе, развлекательные заведения.

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