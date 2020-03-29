Россиянам рассказали о новых способах мошенничества во время пандемии коронавируса

Злоумышленники крадут данные граждан, которые не доверяют информации властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Злоумышленники пользуются недоверием россиян к информации властей и СМИ о распространении коронавирусной инфекции и наживаются на тех, кто переживает из-за пандемии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Схемы обмана людей остаются прежними, меняются только инфоповоды, уверяет эксперт. «На почту или в мессенджер поступает сообщение с информацией, что официальные СМИ и власти утаивают от граждан реальные данные о числе зараженных. Пользователи переходят на такие ссылки и попадают на сайты мошенников», — рассказывает в беседе с URA.RU Лукацкий. На этих ресурсах у россиян либо пытаются выманить деньги, предлагая купить маски и «чудодейственные лекарства» от коронавируса, либо заражают их компьютеры вирусами.

Также мошенники начали использовать в своих целях шумиху вокруг экономического кризиса, возникшего после пандемии. По словам замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергея Макарова, схемы обмана, в которых мошенники звонят от лица банка либо обещают списание долгов по кредитам, остаются неизменными. «Вчера мне позвонили от имени Сбербанка и заявили, что с моей карты пытаются совершить перевод. Рекомендовали установить приложение, чтобы защитить средства. Но на самом деле эта программа дает злоумышленникам удаленный доступ к вашему телефону и позволяет им украсть деньги со счета», — поделился в беседе с URA.RU Макаров.

Кроме того, по словам эксперта, мошенники загружают в интернет видеоролики, в которых рассказывают о том, что каждый россиянин якобы может получить от государства выплаты и вернуть часть налогов, если заполнит свои данные на определенном сайте.