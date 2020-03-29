Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Спортсменка заявила, что не соблюдает режим карантина Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.

«Я его не соблюдаю, езжу по гостям. Ходила по лесу с родными, навестила брата под Владимиром», — заявила Резцова изданию «Спорт-Экспресс». Также спортсменка заявила, что держать в четырех стенах годовалого внука было бы неправильно, задалась вопросом, какие последствия грозят тем, кто не соблюдает меры предосторожности из-за нового коронавируса, и рекомендовала «не забивать себе мозг».

После этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал заявления Резцовой. В своем telegram-канале он задался вопросом, почему его спортивные кумиры на самом деле оказываются «такими идиотами».

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали поправки в УК и КоАП о наказаниях за нарушение карантина. В частности, нарушение условий карантина и других санитарно-эпидемиологических правил может повлечь тюремный срок до семи лет, пишет РАПСИ .