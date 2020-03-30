Сергей Собянин ввел в Москве режим обязательной самоизоляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести с 30 марта в столице режим обязательной самоизоляции граждан стало причиной споров о том, были ли такие полномочия у градоначальника и нужны ли такие меры вообще.

Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас уверен, что введение озвученных мэром столицы мер является компетенцией Федерального собрания и президента России.

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — приводит ТАСС слова сенатора, который является пока единственным политиком, высказавшимся о режиме самоизоляции в таком ключе.

Его коллега, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский считает, что принятые меры оправданы. Несмотря на то, что в последние дни на улицах и общественном транспорте Москвы людей стало намного меньше, многие проигнорировали просьбу оставаться дома и отправились на пикники и прогулки по центру города.

«Мы решили в этой ситуации обратить внимание на более жёсткий контроль… Каждая мера, которая идёт на снижение количества общения людей, на увеличение дистанции между ними, помогает (ограничить распространение коронавируса). Всё остальное делает медицина, но дисциплина должна помочь медицине», — сказал сенатор в беседе с RT. Такого же мнения придерживается и первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Поддерживают решение Сергея Собянина и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры столичных властей оправданы.

Мнение активной общественности, судя по активности в социальных сетях, разделилось. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов запустил на своем telegram-канале опрос: «Вы поддерживаете решение Собянина о полной самоизоляции (практически карантине)?». В опросе приняли участие 21,7 тысяч подписчиков. 81% респондентов ответили «да». Следом был запущен еще один опрос: «А Москву на въезд и выезд надо закрывать?». Из 16,8 тысяч человек 58% так же дали положительный ответ.

Политический telegram-канал «Незыгарь», в свою очередь, обратил внимание, что введенные мэром столицы меры не учитывают проблему мигрантов, которых в городе якобы больше 2 млн. «Мэрия Москвы игнорирует проблему мигрантов. Что чревато для города и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Ранее, напомним, Сергей Собянин объявил о введении с 30 марта в Москве режима самоизоляции. С этого дня жители столицы смогут покидать свои дома только в случае, если им нужно на работу, в магазин или аптеку, выгулять домашних животных или выбросить мусор, а также обратиться за медицинской помощью.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.