Медведев предупредил россиян об экономическом кризисе из-за пандемии коронавируса

Пандемия приведет к экономическим трудностям, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем обращении к жителям страны предупредил их о предстоящем экономическом кризисе из-за пандемии коронавируса. Видео опубликовано на его странице в Instagram.

«Конечно, пандемия приведет к экономическим трудностям. Их уже чувствуют многие страны мира, их чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком: к вирусу добавилось падение нефтяных котировок», — констатировал Медведев, напомнив, что у страны есть успешный опыт преодоления подобны трудностей.

В качестве примера он привел 2014—2015 годы, когда произошли резкое падение цен на энергоносители и введение санкций. «Однако справились с этой проблемой, развили многие отрасли в рамках политики импортозамещения. И просто стали сильнее. Уверен, что мы так же достойно выйдем из сегодняшней ситуации», — добавил бывший премьер-министр и подчеркнул, что сейчас экономические вопросы вторичны, а на первом месте стоит «здоровье людей».

Дмитрий Медведев просил не путать нерабочую неделю с обычными каникулами и призвал жителей страны покидать свой дом только в случае крайней необходимости. Пандемию коронавируса, как сообщало URA.RU, он назвал «реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации».

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.