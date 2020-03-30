29 марта 2020

В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно носить маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , девушка, медицинская маска, пассажиры, коронавирус, масочный режим
Эффективность маски для здорового человека не доказанаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как правильно носить одноразовые и многоразовые медицинские маски. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте ведомства.

«Многоразовые маски можно использовать повторно после обработки. Маску нужно выстирать с мылом и обработать с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора», — говорится в сообщении. Если маска одноразовая, то после носки ее выбрасывают. Носить любую маску более трех часов специалисты не рекомендуют.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что маски предназначены для тех, кто уже болеет, поскольку позволяют удерживать часть слюны, в которой могут быть вирусы. Тем самым снижается риск инфицирования окружающих. Здоровые люди могут носить маску при посещении общественных мест, но эффективность средства защиты не доказана.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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