Дума Екатеринбурга разморозила деньги на пиар во время карантина

Дума Екатеринбурга запустила первые тендеры на пиар в газетах и на телевидении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Екатеринбурга объявила первые тендеры на размещение в СМИ информации о работе депутатов гордумы. Как следует из опубликованной на сайте госзакупок документации, речь идет об опубликовании газетных статей и заметок о работе депутатов, а также о выпуске телеинтервью с народными избранниками. Общая сумма двух тендеров — около шести миллионов рублей.

Телеканал, с которым будет заключен контракт, должен до 23 декабря записать 39 выпусков интервью с народными избранниками продолжительностью не менее 10 минут. «Размещение программ должно осуществляться в будние дни во временном промежутке с 18:00 до 22:00 часов местного времени (повтор в период с 08.00 до 12.00)», — говорится в технической документации. Начальная сумма телеконтракта — 4,088 млн рублей.

Газета, с которой будет заключен договор, также до 23 декабря опубликует 78 статей объемом не менее 3,3 тысячи знаков с фотографиями. Периодичность публикации материалов — не менее четырех раз в неделю. При этом к участникам закупки есть ряд требований: их тираж не должен быть менее 3,5 тысячи экземпляров, газета не должна являться приложением или вкладкой, а также не должна содержать «материалы эротического характера». Начальная сумма контракта с газетой — 1,85 млн рублей.

Согласно регламенту, право распределения средств на СМИ из сметы думы принадлежит спикеру Игорю Володину. В разговоре с URA.RU часть депутатов отметила, что не знала о запуске тендеров и выступает против этого в условиях эпидемии коронавируса. На момент публикации получить комментарий самого Володина не удалось.

Как писало URA.RU, в конце прошлого года между группой депутатов гордумы Екатеринбурга и спикером произошел конфликт из-за трат на пиар. Ряд депутатов высказался против выделения 11,8 млн рублей на работу со СМИ и предложил направить эти деньги на другие цели. В итоге средства были заморожены до того момента, пока на общем собрании большинство не решит, что с ними делать. Такое собрание должно было пройти 28 января. Однако в начале мероприятия Володин обвинил мэрию в срыве кулуарных соглашений и остановил заседание.

Ранее дума Екатеринбурга ушла на дистанционную работу в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса. Предполагается, что в таком режиме депутаты проработают как минимум до середины апреля.