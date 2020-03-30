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Власти ХМАО обсуждают усиление карантина в регионе по примеру Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей ХМАО могут ждать новые ограничения из-за борьбы с коронавирусомФото: единый сайт официальных органов государственной власти ХМАО

Власти ХМАО обсуждают возможность усиления карантина по московскому сценарию с введением режима полной самоизоляции жителей для борьбы с распространением коронавируса. Об этом URA.RU сообщил секретарь регионального оперативного штаба Александр Тиртока.

«В Москве и Московской области усиляются карантинные меры. Наверняка будем добиваться такого же правильного режима отдыха в полной самоизоляции для югорчан, чтобы не дать вирусу ни малейшей возможности распространиться по территории Югры. Завтра [31 марта] пройдет заседание оперативного штаба, где губернатор [Югры Наталья Комарова] будут решать вопрос о дальнейших ограничительных мерах, на основе, в том числе анализа за прошедшие выходные», — заявил Тиртока.

Он также уточнил, что особое внимание может быть уделено Сургуту, поскольку пока все пять выявленных случаев заболевания в Югре коронавирусом выявлены в крупнейшем городе региона. Кроме того, в Сургуте располагается крупнейший в регионе аэропорт. «Нужно призывать людей к высокому уровню самосознания и максимально ограничить контакты с окружающим миром на период карантина», — считает Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре с 18 марта введен режим повышенной готовности — на дистанционное обучение переведены все студенты и школьники. Ограничена работа бизнеса, отменены все организованные поездки, пенсионерам старше 65 лет и детям рекомендовано не выходить из дома без острой необходимости. Аналогичные меры безопасности предприняты в Тюменской области и на Ямале. А в Москве с 30 марта для горожан введен режим обязательной самоизоляции.

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