С 28 марта всем тюменцам старше 65 лет предписано сидеть дома
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Тюменской области Александр Моор 26 марта расширил список ограничений, введенных на территории региона из-за пандемии коронавируса. URA.RU публикует полный список запретов, которые уже действуют или вскоре начнут действовать в области.
По состоянию на 25 марта (до 10 апреля минимум) запрещены:
- все массовые мероприятия, количество участников которых превышает 50 человек;
- посещения учащимися занятий в средних школах, ссузах и вузах региона. Обучение проходит в дистанционном формате;
- посещения всех учреждений дополнительного образования — кружки, секции, воскресные школы при церквях;
- работа всех учреждений культуры и спортивных объектов;
- работа кинотеатров и развлекательных клубов;
- гастроли творческих коллективов по России и районам Тюменской области, а также поездки спортивных команд;
- заседания арбитражных и мировых судов;
- посещения родственниками больных, находящихся в стационаре. Все плановые операции перенесены;
- партнерские роды;
- нахождение на рабочем месте с повышенной температурой тела или признаками инфекционного заболевания;
- нарушение 14-дневного режима изоляции для всех тюменцев, вернувшихся из-за границы после 1 марта.
С 28 марта вступят в силу следующие ограничения:
- тюменцам старше 65 лет до 10 апреля предписано перейти на режим самоизоляции. Нарушителей ждет блокировка транспортных карт;
- на тот же срок необходимо самоизолироваться людям, страдающим следующими заболеваниями: инсулинозависимый сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, легочное сердце, нарушение легочного кровообращения, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования любой локализации, острые лейкозы и лимфомы. Ограничения также касаются тюменцев с трансплантированными органами и тканями.
По состоянию на 26 марта в Тюменской области лечатся два пациента, зараженных коронавирусом. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй чувствует себя хорошо.
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