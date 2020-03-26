25 марта 2020
24 марта 2020

Какие ограничения введены в Тюменской области из-за коронавируса. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, пенсионерка, крупа, тц, бабушка
С 28 марта всем тюменцам старше 65 лет предписано сидеть домаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор 26 марта расширил список ограничений, введенных на территории региона из-за пандемии коронавируса. URA.RU публикует полный список запретов, которые уже действуют или вскоре начнут действовать в области.

По состоянию на 25 марта (до 10 апреля минимум) запрещены:

  • все массовые мероприятия, количество участников которых превышает 50 человек;
  • посещения учащимися занятий в средних школах, ссузах и вузах региона. Обучение проходит в дистанционном формате;
  • посещения всех учреждений дополнительного образования — кружки, секции, воскресные школы при церквях;
  • работа всех учреждений культуры и спортивных объектов;
  • работа кинотеатров и развлекательных клубов;
  • гастроли творческих коллективов по России и районам Тюменской области, а также поездки спортивных команд;
  • заседания арбитражных и мировых судов;
  • посещения родственниками больных, находящихся в стационаре. Все плановые операции перенесены;
  • партнерские роды;
  • нахождение на рабочем месте с повышенной температурой тела или признаками инфекционного заболевания;
  • нарушение 14-дневного режима изоляции для всех тюменцев, вернувшихся из-за границы после 1 марта.

С 28 марта вступят в силу следующие ограничения:

  • тюменцам старше 65 лет до 10 апреля предписано перейти на режим самоизоляции. Нарушителей ждет блокировка транспортных карт;
  • на тот же срок необходимо самоизолироваться людям, страдающим следующими заболеваниями: инсулинозависимый сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, легочное сердце, нарушение легочного кровообращения, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования любой локализации, острые лейкозы и лимфомы. Ограничения также касаются тюменцев с трансплантированными органами и тканями.

По состоянию на 26 марта в Тюменской области лечатся два пациента, зараженных коронавирусом. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй чувствует себя хорошо.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Тюмень», а также в telegram-канале «Коронавирус. Тюмень».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...