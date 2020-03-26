25 марта 2020
24 марта 2020

Что разрешено и что запрещено на время коронавируса в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Русланом Долженко. Екатеринбург, учебный класс, учеба, классная комната, аудитория, парты
Ямал первым объявил о роспуске школ на каникулы досрочноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на всей территории Ямала действует установленный властями режим повышенной готовности. URA.RU собрало наиболее актуальный для ямальцев список запретов и ограничений по состоянию на 26 марта.

По информации правительства ЯНАО, пока действует только один жесткий запрет. Он касается, как следует из постановления губернатора ЯНАО от 16.03.20 № 29-ПГ, всех спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

На всей территории округа были отменены:

  • Занятия в школах и средних учебных заведениях (после каникул они начнут работу в дистанционном формате),
  • Занятия в учреждениях дополнительного образования, воскресных школах, секциях, кружках, клубах и студиях,
  • Участие жителей округа в культурных мероприятиях в других регионах России и за рубежом,
  • Выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы ЯНАО,
  • Гастроли и выступления театров, творческих коллективов, звезд эстрады из других регионов.

Оперштаб по мониторингу и профилактике завоза инфекции в регион сообщает о рекомендациях:

  • Закрыть до особого распоряжения ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры,
  • Деятельность учреждений культуры, музеев и библиотек приостановить, о
  • Всем работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы,
  • Лицам старше 60 лет, как наиболее подверженной заболеванию возрастной группе, без острой необходимости не покидать жилища,
  • Жителям ЯНАО воздержаться от поездок как за рубеж, так и в другие регионы страны,
  • Предприятиям и организациям, использующим вахтовый труд, продлить специалистов.

В правительстве ЯНАО подчеркивают: меры носят рекомендательный, а не директивный характер. Тем не менее, как сообщают источники URA.RU, власти пристально следят за тем, какие организации не следуют рекомендациям.

«В ближайшее время будут приняты решения, связанные с ужесточением режима повышенной готовности в ЯНАО», — сообщил знакомый с ситуацией источник. Какие именно ограничения будут вводиться дополнительно, собеседник уточнить не смог.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим повышенной готовности действует на Ямале с 16 марта. По последним данным, заболевших коронавирусом в округе нет, 22 человека находятся в больницах под наблюдением врачей, еще 839 пребывают на самоизоляции.

Обновленные данные о ситуации в всегда сможете узнать в вайбер-канале или телеграм-канале «Коронавирус. Ямал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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