Что разрешено и что запрещено на время коронавируса в ЯНАО

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на всей территории Ямала действует установленный властями режим повышенной готовности. URA.RU собрало наиболее актуальный для ямальцев список запретов и ограничений по состоянию на 26 марта.
По информации правительства ЯНАО, пока действует только один жесткий запрет. Он касается, как следует из постановления губернатора ЯНАО от 16.03.20 № 29-ПГ, всех спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
На всей территории округа были отменены:
- Занятия в школах и средних учебных заведениях (после каникул они начнут работу в дистанционном формате),
- Занятия в учреждениях дополнительного образования, воскресных школах, секциях, кружках, клубах и студиях,
- Участие жителей округа в культурных мероприятиях в других регионах России и за рубежом,
- Выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы ЯНАО,
- Гастроли и выступления театров, творческих коллективов, звезд эстрады из других регионов.
Оперштаб по мониторингу и профилактике завоза инфекции в регион сообщает о рекомендациях:
- Закрыть до особого распоряжения ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры,
- Деятельность учреждений культуры, музеев и библиотек приостановить, о
- Всем работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы,
- Лицам старше 60 лет, как наиболее подверженной заболеванию возрастной группе, без острой необходимости не покидать жилища,
- Жителям ЯНАО воздержаться от поездок как за рубеж, так и в другие регионы страны,
- Предприятиям и организациям, использующим вахтовый труд, продлить специалистов.
В правительстве ЯНАО подчеркивают: меры носят рекомендательный, а не директивный характер. Тем не менее, как сообщают источники URA.RU, власти пристально следят за тем, какие организации не следуют рекомендациям.
«В ближайшее время будут приняты решения, связанные с ужесточением режима повышенной готовности в ЯНАО», — сообщил знакомый с ситуацией источник. Какие именно ограничения будут вводиться дополнительно, собеседник уточнить не смог.
Ранее URA.RU рассказывало, что режим повышенной готовности действует на Ямале с 16 марта. По последним данным, заболевших коронавирусом в округе нет, 22 человека находятся в больницах под наблюдением врачей, еще 839 пребывают на самоизоляции.
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