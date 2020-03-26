Что разрешено и что запрещено на время коронавируса в ЯНАО

Ямал первым объявил о роспуске школ на каникулы досрочно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на всей территории Ямала действует установленный властями режим повышенной готовности. URA.RU собрало наиболее актуальный для ямальцев список запретов и ограничений по состоянию на 26 марта.

По информации правительства ЯНАО, пока действует только один жесткий запрет. Он касается, как следует из постановления губернатора ЯНАО от 16.03.20 № 29-ПГ, всех спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

На всей территории округа были отменены:

Занятия в школах и средних учебных заведениях (после каникул они начнут работу в дистанционном формате),

Занятия в учреждениях дополнительного образования, воскресных школах, секциях, кружках, клубах и студиях,

Участие жителей округа в культурных мероприятиях в других регионах России и за рубежом,

Выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы ЯНАО,

Гастроли и выступления театров, творческих коллективов, звезд эстрады из других регионов.

Оперштаб по мониторингу и профилактике завоза инфекции в регион сообщает о рекомендациях:

Закрыть до особого распоряжения ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры,

Деятельность учреждений культуры, музеев и библиотек приостановить, о

Всем работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы,

Лицам старше 60 лет, как наиболее подверженной заболеванию возрастной группе, без острой необходимости не покидать жилища,

Жителям ЯНАО воздержаться от поездок как за рубеж, так и в другие регионы страны,

Предприятиям и организациям, использующим вахтовый труд, продлить специалистов.

В правительстве ЯНАО подчеркивают: меры носят рекомендательный, а не директивный характер. Тем не менее, как сообщают источники URA.RU, власти пристально следят за тем, какие организации не следуют рекомендациям.

«В ближайшее время будут приняты решения, связанные с ужесточением режима повышенной готовности в ЯНАО», — сообщил знакомый с ситуацией источник. Какие именно ограничения будут вводиться дополнительно, собеседник уточнить не смог.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим повышенной готовности действует на Ямале с 16 марта. По последним данным, заболевших коронавирусом в округе нет, 22 человека находятся в больницах под наблюдением врачей, еще 839 пребывают на самоизоляции.