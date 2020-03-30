Аптеки почувствовали на себе влияние вспышки коронавируса

Уральцы начали скупать успокоительные препараты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аптеках Свердловской области вырос спрос на ряд медикаментов. С начала года стали чаще покупать витамины и успокоительные препараты. Такие данные приводят в компании СКБ.Контур.

«В феврале 2020 года продажи витаминов выросли на 5% по сравнению с февралем 2019 года. При этом цены на витамины выросли в среднем на 2%. Продажи успокоительных препаратов выросли на 6%, а средняя цена упаковки увеличилась на 13%. Самые популярные успокоительные — средства на основе валерианы и пустырника», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Вырос спрос и на антидепрессанты и средства от тревожности. За вторую половину февраля 2020 года продажи увеличились на 20% в деньгах и на 13% в упаковках по сравнению с 2019 годом. Средняя цена одной упаковки выросла на 6%.

За предыдущие сутки в России количество заболевших выросло на 269 человек, общее количество зараженных — 1534, восемь из них скончались (0,53%). В Свердловской области подтвержденный диагноз коронавируса имеют 24 человека.