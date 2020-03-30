31 марта 2020

Украинка на коленях попросила прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, маска, медицинская маска, коронавирус, масочный режим, девушка в маске
Украинка, заразившая десятки соседей, извинилась и попросила не устраивать расправу (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Украинка Елизавета, заразившая коронавирусом соседей, попросила у односельчан прощения и призвала не устраивать расправу над ее семьей. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

«Убейте, расстреляйте, сделайте со мной, что хотите, только оставьте моих детей. Я не хотела, простите меня», — заявила женщина, стоя на коленях.

Елизавета недавно вернулась из Италии и не стала соблюдать режим самоизоляции, участвовала в общественных мероприятиях и митингах. За две недели украинка заразила COVID-2019 всех родственников, десятки односельчан и двух жителей соседнего поселка. Все заразившиеся в настоящий момент находятся в больнице. Сама Елизавета и ее дети уже выздоровели. Женщина пообещала соседям больше не ездить в Италию.

В мире коронавирусом болеют более 722 тысяч человек. Почти 34 тысячи погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания, 24 из них — в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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