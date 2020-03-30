Украинка на коленях попросила прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом

Украинка, заразившая десятки соседей, извинилась и попросила не устраивать расправу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Украинка Елизавета, заразившая коронавирусом соседей, попросила у односельчан прощения и призвала не устраивать расправу над ее семьей. Об этом сообщает телеканал « Царьград ».

«Убейте, расстреляйте, сделайте со мной, что хотите, только оставьте моих детей. Я не хотела, простите меня», — заявила женщина, стоя на коленях.

Елизавета недавно вернулась из Италии и не стала соблюдать режим самоизоляции, участвовала в общественных мероприятиях и митингах. За две недели украинка заразила COVID-2019 всех родственников, десятки односельчан и двух жителей соседнего поселка. Все заразившиеся в настоящий момент находятся в больнице. Сама Елизавета и ее дети уже выздоровели. Женщина пообещала соседям больше не ездить в Италию.

В мире коронавирусом болеют более 722 тысяч человек. Почти 34 тысячи погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания, 24 из них — в Свердловской области.