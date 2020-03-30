29 марта 2020
28 марта 2020

Студентам УрФУ ограничили выход из общежитий из-за карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, студент, учеба, общежитие, общага, подготовка к экзаменам, сессия
Студенты должны объяснять, для чего выходят из общежитийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Студентов Уральского федерального университета (УрФУ) начали выпускать из общежитий только по неотложным поводам. Вахтеры и охрана объясняют учащимся, что мера введена на время карантина по коронавирусу, сообщили URA.RU студенты вуза.

«Вахтерша объявила, что с понедельника нас будут выпускать только по срочным поводам, ненадолго. Сходить в магазин, за лекарствами, выбросить мусор. Как будут следить за временем, вообще непонятно, но всем уже пригрозили», — рассказал агентству студент, живущий в общежитии №12 на улице Фонвизина. Учащийся УрФУ из общежития №2 на улице Большакова поделился, что с конца прошлой недели студентов выпускают из зданий только после объяснения причин: «Каждый раз спрашивают, куда мы идем и на сколько уходим. Все устно, без заявлений».

Получить комментарий заведующих общежитий, директора студенческого городка УрФУ Сергея Пильникова и его заместителей URA.RU не удалось. Никого из них не оказалось на рабочем месте. В пресс-службе УрФУ не смогли оперативно предоставить комментарий и попросили направить письменный запрос.

По состоянию на 30 марта в России зарегистрировано 1534 случаев заражения COVID-19, из них 270 — выявлены за последние сутки. 64 зараженных выздоровели, восемь человек скончались. С целью предотвращения распространения инфекции в стране прекращена работа торговых центров, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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