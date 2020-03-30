В Крыму завели первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу

Первое уголовное дело возбуждено в Крыму в отношении мужчины, нарушившего режим карантина и заразившего другого человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылокой на замначальника полиции МВД по Республике Крым Александра Смаглина.
«Уголовное дело возбуждено в отношении лица, не соблюдавшего установленные требования по самоизоляции и заразившего человека», — цитирует Смаглина агентство.
Днем ранее глава региона Сергей Аксенов призвал возбудить против нарушителя карантина уголовное дело. Он отметил, что зараженный знал о необходимых мерах самоизоляции, однако отнесся к запретам халатно. В результате крымчанин заразил коронавирусом медицинского работника, который осматривал его в медцентре. Это был первый незавозной случай заражения COVID-19, передает «Национальная служба новостей».
По последним данным, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случаев заражения COVID-19, из них 270 — выявлены за последние сутки. 64 зараженных выздоровели, восемь человек скончались. По сообщению главврача Дениса Проценко, за последние сутки в больнице в Коммунарке погибли еще два пациента, у одного из них был подтвержден коронавирус.
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