Еще три региона в России готовятся перейти на самоизоляцию из-за коронавируса

Субъекты РФ действуют по примеру Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые регионы по примеру Москвы готовятся перейти на режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них — Башкирия, Карелия и Калининградская область.

В Калининградской области режим всеобщей самоизоляции вводится с 31 марта. Предполагается, что новые меры будут действовать до окончания нерабочей недели — 5 апреля. «Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры», — передает заявление губернатора региона Антона Алиханова РИА «Новости». Жителям области можно будет появляться на улице только в случае острой необходимости — чтобы обратиться за медицинской помощью, совершить покупки в магазине и аптеке, вынести мусор, выгулять собаку в радиусе не более ста метров от дома. В Калининградской области на сегодняшний день выявлено 12 случаев заражения COVID-19.

Руководство Башкирии также приступило к проработке программы самоизоляции в регионе. По словам главы республики Радия Хабирова, членам регионального правительства предстоит проработать меры профилактики COVID-19, а после обсудить их с руководителями муниципалитетов. В Башкирии число зараженных коронавирусом достигло пяти человек.

В Карелии могут ввести режим полной самоизоляции в отдельных районах и населенных пунктах. Однако реализовать данные меры, как утверждает глава республики Артур Парфенчиков, довольно сложно — по территории региона проходят федеральные трассы. Принять решение можно будет после обсуждения с федеральным центром и с соседними регионами. При этом Карелия первой в стране приостановила работу общественного транспорта, чтобы предупредить распространение вируса. Запрет действует с 29 марта по 4 апреля. Предварительно вирус в республике выявлен у одного человека, но анализы пока не подтверждены. В республике на данный момент не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к руководителям российских регионов с просьбой обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, и перенять их пример, сообщает « Царьград ». Ранее о готовности принять подобные меры заявили в Мурманской области, Забайкальском крае и Чечне.