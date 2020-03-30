В российских регионах вслед за Москвой запрещают выходить на улицу

Гражданам запрещается покидать дом без необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Мурманской области вслед за Москвой ввели режим самоизоляции. Согласно ограничительным мерам, жители региона не должны выходить на улицу без необходимости, сообщили в оперативном штабе.

«Мурманская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса», — передает оперштаб. Режим начинает действовать с 12:00 30 марта. Гражданам запрещается покидать дом при любых обстоятельствах, кроме поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула питомцев в ста метрах от дома. Необходимо соблюдать дистанцию между людьми — не приближаться меньше, чем на 1,5 метра. Также в регионе ограничен въезд в Ковдорский район, Мончегорск, Териберку и Ура-губу. На данный момент в регионе — трое зараженных коронавирусом.

В Забайкальском крае также планируют ввести режим полной самоизоляции. Оперштаб уже готовит соответствующий документ. На данный момент в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако именно здесь в середине февраля был госпитализирован инфицированный гражданин Китая Ван Юнь Биня, который уже выздоровел.

В Чеченской Республике жесткий карантин ввели с 29 марта. Жителям региона запрещается выходить из дома без необходимости. Нарушителей режима самоизоляции штрафуют и доставляют домой. Также таксистам и водителям запрещается обслуживать пассажиров без индивидуальных средств защиты — масок и перчаток. В Чечне в настоящий момент коронавирусом заражены девять человек.

Губернатор Омской области Александр Бурков записал видеообращение, в котором раскритиковал жителей региона за беспечность. Он обратил внимание на то, что в первые дни карантина некоторые организации игнорировали ограничительные меры и продолжили работу.

В Москве режим самоизоляции ввели 29 марта. Согласно его условиям, жители должны находиться дома, покидать его можно только в случае обращения за экстренной медпомощью в больницу. Допускается выход из дома на работу, для совершения покупок в магазине или аптеке, а также выгула собаки в радиусе не более ста метров от дома. Разрешается выходить из дома, чтобы выбросить мусор, напоминает портал «Дни.ру».

По состоянию на 30 марта, в России зарегистрировано 1534 случаев заражения COVID-19, из них 270 — выявлены за последние сутки. 64 зараженных выздоровели, восемь человек скончались. По сообщению главврача Дениса Проценко, за последние сутки в больнице в Коммунарке погибли еще два пациента, у одного из них был подтвержден коронавирус.