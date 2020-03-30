На Урале общественники отлавливают нарушающих карантин пенсионеров

Активисты «Молодой гвардии» решили контролировать нахождение пенсионеров на улице Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени объявили «Карантинный патруль» для пенсионеров — активисты «Молодой гвардии» останавливают на улицах пожилых людей, рассказывают о наложенном на них запрете нахождения на улице и предлагают воспользоваться для покупки лекарств и продуктов услугами волонтеров. Это личная инициатива организации, сообщили в пресс-службе ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

«У нас 40 точек по области, где стоят ребята с плакатами и раздают листовки с информацией о бесплатной доставке лекарств и продуктов. Пенсионеры больше подвержены риску заражения, и мы считаем, что сейчас некрасиво сидеть дома», — сообщила пресс-секретарь ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Анна Вознюк. Как объяснила представитель организации, эта акция проводится без договоренностей с официальным штабом волонтеров, которые осуществляют помощь пенсионерам. Всех ее участников предупреждают об опасности распространения коронавируса. «Ребят никто насильно не держат, все они делают это по собственному желанию. Всем перед выходом меряется температура, они в масках и перчатках», — отметила Анна Вознюк. На вопрос о наличии прививок от гриппа она затруднилась ответить, однако заверила, что у всех участников есть медкнижки.

В оперативном штабе не стали комментировать деятельность активистов. В партии «Единая Россия» их деятельность поддержали, отметив, что это была личная инициатива «Молодой Гвардии».

Как ранее сообщало URA.RU, по инициативе президента Владимира Путина неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей, всех граждан призвали не выходить без излишней потребности из дома. В Тюменской области карантин объявлен 28 марта, пенсионерам старше 65 лет запретили покидать свои квартиры.