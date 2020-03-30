В Кремле объяснили, почему в России не вводят режим ЧС из-за коронавируса

Дмитрий Песков объяснил, почему в стране не объявлено чрезвычайное положение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Введение режима «чрезвычайной ситуации» (ЧС) в России не является эффективной мерой борьбы с эпидемией коронавируса. Это в ходе конференц-колла 30 марта дал понять пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие факторы удерживают Кремль от введения экстренного режима.

«Могу только сказать, что принимаются те меры, которые считаются наиболее предпочтительными и наиболее эффективными», — уточнил Песков.

Представитель Кремля также высоко оценил работу ведомств, работающих над возвращением россиян, «застрявших» за рубежом из-за закрытия иностранными государствами своих границ. «Это очень важное и очень ответственное направление работы. И действительно очень ответственно и очень эффективно работают все наши соответствующие ведомства: Минтранс, и, в первую очередь, наверное, Министерство иностранных дел работают не покладая рук», — объяснил Песков.

Всего в России за последние сутки было выявлено 302 новых случая заражения новым коронавирусом в 35 регионах — сейчас в стране 1836 инфицированных, 12 из них скончались.