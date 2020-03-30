Российские банки закрыли часть отделений из-за коронавируса

Крупные банки России закрыли некоторые отделения в Москве и регионах на время нерабочей недели. Об этом сообщает РБК.
«Ряд отделений в Москве и области, которые находятся в непосредственной шаговой доступности от дублирующего офиса МКБ, будут закрыты», — заявили представители Московского кредитного банка.
Кроме этого, часть филиалов закрыли «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Открытие» и «Россельхозбанк». Офисы банков «ЮниКредит» и «Росбанк» из-за карантина перешли на сокращенный режим работы.
«Сбербанк», ВТБ и «Газпромбанк» пока не закрывали отделения. Однако в организациях отметили, что в случае значительного снижения количества клиентов готовы рассмотреть возможность временного введения такой меры.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что из-за пандемии коронавируса россияне перестали выплачивать кредиты и начали просить отсрочки. Одни граждане ссылaются нa стрaх выйти из домa, другие говорят, что уже больны.
Президент России Владимир Путин объявил наступившую неделю нерабочей, передает телеканал 360. Он отметил, что мера вынужденная и направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин с 30 марта ввел в столице режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста. Жителям столицы можно покидать квартиру только в случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью.
По последним данным в России коронавирусом заражены 1836 человек, 12 — погибли, 66 — излечились. Всего в мире заражены более 700 тысяч человек.
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