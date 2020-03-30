Дополнительные меры введены из-за нарушения тюменцами самоизоляции, отметил Александр Моор
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Тюменской области ужесточаются меры по противодействию коронавирусу. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор из-за массовых нарушений гражданами режима самоизоляции. Об этом Моор сообщил в видеозаписи, опубликованной на его странице «Вконтакте».
«Большинство наших земляков и предприятий выполняют предписания, но, к сожалению, не все. Пришло время ввести дополнительные меры», — заявил Моор.
- Будут заблокированы все льготные транспортные карты.
- Вводится запрет на посещение парков, скверов, набережных и других общественных мест.
- Все предприятия и учреждения региона обязаны нанести разметку в размере полутора метров, а жители Тюменской области должны соблюдать эту дистанцию.
Моор отметил, что власти области будут следить за развитием ситуации и при необходимости вводить дополнительные меры.
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