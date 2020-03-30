29 марта 2020
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Губернатор Моор ужесточил карантин в Тюменской области. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Дополнительные меры введены из-за нарушения тюменцами самоизоляции, отметил Александр МоорФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области ужесточаются меры по противодействию коронавирусу. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор из-за массовых нарушений гражданами режима самоизоляции. Об этом Моор сообщил в видеозаписи, опубликованной на его странице «Вконтакте».

«Большинство наших земляков и предприятий выполняют предписания, но, к сожалению, не все. Пришло время ввести дополнительные меры», — заявил Моор.

  • Будут заблокированы все льготные транспортные карты.
  • Вводится запрет на посещение парков, скверов, набережных и других общественных мест.
  • Все предприятия и учреждения региона обязаны нанести разметку в размере полутора метров, а жители Тюменской области должны соблюдать эту дистанцию.

Моор отметил, что власти области будут следить за развитием ситуации и при необходимости вводить дополнительные меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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