В России снизятся цены на жилую недвижимость Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут снизиться в среднем на 10-20%. В том числе на Урале. Такой прогноз дали участники рынка недвижимости.

«Из-за снижения покупательной способности населения и роста безработицы очевидно, что и продавцам вторичной недвижимости, и девелоперам придется уменьшать стоимость квартир. Вероятно, цены упадут уже к лету», — рассказал газете «Известия» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По оценкам главы аналитического департамента AMarkets Артема Деева, стоимость жилья уже в апреле упадет на 10-20%.

Кроме того, чем дольше продлится пандемия, тем серьезнее пострадает рынок недвижимости. Директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов говорит, что в регионах с низкими доходами населения и там, где уже было зафиксировано снижение цен, в частности, в Пермском крае (-15%) и Челябинской области (-2%), стоимость жилье в среднем упадет еще на 15-20%. Наиболее стабильными, по его словам, останутся цены в отдаленных регионах с высокими доходами людей — Магаданской и Тюменской областях, а также Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Там эксперты прогнозируют снижение стоимости на 7-8%.

По данным сайта coronavirus-monitor, в мире зарегистрировано 742 809 случаев заражения (+10 899 за день), 156 602 случаев излечения (+5 308), 35 343 смерти (+1 367). В России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.