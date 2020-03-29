В Москве рухнул рынок аренды жилья. «Такого в истории еще не было»

Из-за кризиса больше всего просядет аренда дорого жилья, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В Москве из-за кризиса, вызванного скачком доллара и эпидемией коронавируса, началось падение рынка аренды жилой недвижимости. Опрошенные URA.RU специалисты фиксируют массовые случаи расторжения договоров между квартирантами и собственниками площадей, а также волну заявок на снижение цен.

Сокращение спроса на московском рынке аренды жилья уже составило до 10%, сообщила URA.RU руководитель отдела продаж и аренды агентства недвижимости «На Петровке» Юлия Гасиловская. «За неделю было расторгнуто очень много договоров, люди уезжают из Москвы. Мы ожидаем, что большое количество объектов будет простаивать. Больше всего пострадает бизнес-класс. Поэтому адекватные собственники не готовы терять своих жильцов и идут на снижение стоимости», — сказала Гасиловская.

«Количество запросов по снижению арендной платы выросло в разы. Если раньше такие случаи были единичными, то сейчас идет поток запросов.

Столкнулись с большим числом заявок на переезд в жилье иного качества. Например, одна семья жила в трехкомнатной квартире, а теперь готова жить в однокомнатной.

Работавшие в Москве мигранты массово покинули свои жилплощади Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конечно, это связано с тем, что многие компании закрываются, либо отправляют своих сотрудников на карантин без содержания», — рассказала URA.RU исполнительный директор «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Векшина. Она добавила, что риелторы наблюдают волну расторжений договоров аренды из-за того, что страну покидают рабочие мигранты.

Гендиректор агентства недвижимости «Белый город» Михаил Чумалов прогнозирует, что падение спроса на аренду жилья в Москве вскоре может стать обвальным. После этого государству станет сложнее контролировать арендодателей, так как из-за снижающихся доходов они будут активнее уходить от налогов. «Время от времени бывали кампании, когда участковые ходили по домам, выявляли сдающиеся квартиры и передавали данные в налоговую. Какой-то эффект от этого был, в последнее время люди стали действительно чаще сдавать квартиры официально и платить налоги. Но в большей степени рынок по-прежнему серый. И процесс его легализации усложнится с ухудшением ситуации», — считает Чумалов.

Работадатели могут безнаказанно лишить сотрудников значительной части зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющий директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова сообщила URA.RU, что пока не фиксирует кризис на рынке аренды, но согласилась, что собственники оказались в крайне нестандартной ситуации. «Аренда — это не самый реактивный рынок, обычно он реагирует на острые ситуации в среднем через два-три квартала, когда становится понятна жизненная ситуация после кризиса: увольнения, сокращения заработной платы… Однако сейчас возможны некоторые поправки, поскольку те, кого уволили с работы „одним днем“, решают жилищный вопрос уже сегодня. Такого в нашей современной истории еще не было».