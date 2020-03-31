Депутаты облдумы Кургана поддержали временную отмену льготного проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области из-за коронавируса COVID-19 приостановлено действие льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте, которые предоставляются за счет регионального бюджета. Изменения коснутся, в частности, детей-сирот. Решение об этом принято на внеочередном заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU.

«Законопроект приостанавливает на период введения на территории Курганской области режима повышенной готовности законодательных актов в части обеспечения льготного проезда за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан», — рассказала председатель комитета облдумы по социальной политике Елена Воронович. Большинством голосов документ был принят

Против отмены льгот выступила фракция КПРФ. «Мне это напоминает театр абсурда. Чтобы заставить людей сидеть дома, мы отнимаем у них льготы», — заявил депутат Василий Кислицын. Он призвал депутатов подумать над альтернативными мерами. Председатель облдумы Дмитрий Фролов ответил, что эта мера является вынужденной, действовать она будет до отмены режима повышенной готовности, введенного в Курганской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. «Потом она прекратит свое действие», — подчеркнул он. По словам Фролова, такая мера будет способствовать соблюдению гражданами режима самоизоляции.

Воронович попросила оппозиционеров оставить политические амбиции и подумать о здоровье граждан. «Потому что если мы этого не сделаем сейчас, то, боюсь, политическими амбициями через какое-то время не с кем будет мериться», — пояснила она свою позицию. Кислицын при этом заявил, что никакой политической окраски в его предложении не было.