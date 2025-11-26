Новое отключение ТВ и телескандал с военными выплатами: главное в Кургане за 26 ноября

В Кургане разгорелся скандал и возбудили уголовное дело после телепередачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семейный скандал в Кургане разворачивается вокруг присвоения почти 10 миллионов рублей военных выплат за погибшего на СВО отца. Молодая пара обвинила мать 17-летней девушки в том, что она потратила деньги дочери на нужды своей новой семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, а глава СКР потребовал отчет по ситуации. Об этом URA.RU узнало из кадров телевизионной передачи и последовавших официальных заявлений.

В некоторых курганских селах временно пропадет телевидение. Депутаты гордумы Кургана приняли несколько интересных решений.

Осужденный экс-чиновник лишился земли

Суд удовлетворил иск судебного пристава и постановил изъять у осужденного экс-чиновника Вячеслава Рознина земельный участок в Шадринском округе площадью 475 кв.м. Это решение связано с возмещением ущерба в размере более 16,5 млн рублей, причинившегося преступлением. Рознин не выполнил требования исполнительного документа добровольно, поэтому суд принял решение о принудительном взыскании.

Семейный скандал с миллионами военных выплат

В Кургане разгорелся конфликт в семье из-за почти 10 миллионов рублей военных выплат за погибшего на СВО отца. Молодая пара обвинила мать 17-летней девушки в присвоении этих денег, которые она потратила на покупку дома для новой семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, а администрация города заявила, что вопросы контроля выплат должны решать силовые структуры, поскольку опека не имеет доступа к банковским счетам подопечных.

Новое отключение телевидения

С 24 по 30 ноября в Курганской области прогнозируются перебои с вещанием в трех населенных пунктах — Верхнесуерское, Мокроусово и Шатрово. Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о кратковременных отключениях, связанных с плановыми профилактическими работами на передающих станциях. Возможны изменения в графике из-за неблагоприятных погодных условий, прервут трансляцию каналов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

Гордума выбрала главного по соцвопросам

Дмитрий Герасимов избран председателем комиссии по социальной политике Курганской городской Думы. Герасимов уже имел опыт работы в комиссии, регулярно участвовал в заседаниях и временно замещал председателя. Он также руководит детско-юношеской спортивной школой и является мастером спорта по самбо. Ранее эту позицию занимала Любовь Силантьева, теперь возглавляющая гордуму.

Курган лишится популярной бани?

Муниципальную баню №10 на улице Коли Мяготина планируют снести ради комплексной жилой застройки в центре Кургана. Решение вызвало обеспокоенность жителей, привыкших к услугам общественной парильни. По информации источников, землю с баней может приобрести иногородний застройщик, уже возводящий жилой квартал рядом с участком. Депутаты согласовали включение территории с баней в зону КРТ.

Власть и силовики провели важный сбор